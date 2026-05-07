Viareggio | rapina in farmacia con coltello fermato nella pineta

Nella serata di ieri, un uomo si è avvicinato a una farmacia di Viareggio armato di coltello, minacciando il personale e portando via un bottino. I carabinieri, allertati, hanno avviato le indagini e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza hanno individuato il sospettato. La sua presenza è stata poi confermata dalla visione delle registrazioni, e successivamente è stato rintracciato e fermato nella pineta vicina.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare il rapinatore nella pineta?. Quali indizi hanno permesso di identificare il trentaseienne attraverso le telecamere?. Perché il sospettato era già noto alle autorità per reati simili?. Cosa è stato rinvenuto tra gli indumenti del rapinatore durante l'arresto?.? In Breve Rapina avvenuta il 30 aprile con furto di 100 euro in contanti.. Identificazione tramite analisi filmati videosorveglianza pubblici e privati della zona.. Sequestro del coltello e degli indumenti indossati dal trentaseienne nella pineta.. Soggetto già noto alle autorità per precedenti episodi di rapina simili.. Un uomo di 36 anni è stato fermato dai carabinieri intorno alle 12:30 nella Pineta di Ponente a Viareggio, dopo aver rapinato una farmacia locale lo scorso 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio: rapina in farmacia con coltello, fermato nella pineta Notizie correlate Mondello, rapina in farmacia: aggredita un’anziana con un coltello? Cosa scoprirai Come ha fatto il rapinatore a aggredire la donna dopo il fallimento? Quali dettagli del volto del trentenne sono emersi dalle... Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Col coltello in mano rapina la farmacia; Rapina la farmacia ma viene subito arrestato; Le linee guida della Marcucci: Valorizzare il marchio Viareggio dando anche più spazio ai giovani; Incidente oggi sulla A11 Lucca Viareggio: gravi due persone, lunghe code. Rapina in farmacia a Viareggio, denunciato un uomo di 35 anniIdentificato il presunto autore grazie alle immagini di videosorveglianza. Recuperati coltello e indumenti usati durante il colpo ... gonews.it Armato di coltello rapina una farmacia: bottino, 100 euro. DenunciatoE’ successo a Viareggio nella mattinata del 30 aprile. I carabinieri lo hanno rintracciato nella Pineta di Ponente ... lanazione.it Adesso Viareggio è la mia sfida più bella: sogno una città dove al centro ci siano le persone: quelle che aprono ogni mattina il negozio o l'ufficio, quelle che svolgono il proprio lavoro quotidiano con impegno e serietà e si prodigano per il bene della comunità. - facebook.com facebook