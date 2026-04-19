Donatori di sangue una ' popolazione' sempre più anziana ma le giovani donne trainano gli under

Secondo i dati più recenti, oltre il cinquanta per cento dei donatori di sangue ha più di 46 anni, mentre il 68% di essi si colloca tra i 36 e i 65 anni. La popolazione di donatori più anziana sta crescendo, mentre le giovani donne rappresentano ancora la maggior parte tra gli under 36. Questi numeri fotografano un quadro di un gruppo di donatori che invecchia, con alcune fasce di età ancora ben rappresentate.

Oltre cinque donatori su dieci hanno più di 46 anni ed il 68% del totale ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni. Gli under 25, invece, si fermano al 10%. Nel complesso il sistema trasfusionale di Avis Toscana tiene sia per le donazioni di sangue che per quelle di plasma (in crescita), ma.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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