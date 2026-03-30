Cani e gatti donatori cresce la banca del sangue

In Toscana, la banca del sangue per cani e gatti sta crescendo, rafforzando il ruolo degli animali domestici nel sistema sanitario veterinario regionale. Recentemente a Firenze si è tenuto un incontro tra l’Azienda sanitaria locale e l’università di Pisa, con l’obiettivo di potenziare il servizio di medicina trasfusionale dedicato agli animali. La collaborazione mira a migliorare le procedure di donazione e trattamento degli animali coinvolti.

PISA – I cani e i gatti sono sempre più centrali nella rete sanitaria veterinaria toscana. A Firenze si è svolto un incontro tra Ausl Toscana centro e università di Pisa con l’obiettivo di rafforzare il servizio regionale di medicina trasfusionale dedicato agli animali domestici. Il confronto si è tenuto nella sede dell’unità funzionale complessa di Igiene urbana veterinaria dell’Ausl, diretta da Enrico Loretti, e ha visto la partecipazione di esperti e istituzioni impegnate nella tutela della salute animale. Al centro del progetto, la collaborazione con l’ Ospedale didattico veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa, dove è attiva l’unica banca del sangue veterinaria della regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cani e gatti donatori, cresce la banca del sangue Articoli correlati Prof accoltellata, la docente scrive un’altra lettera: “Salvata da un altro alunno e da donatori del sangue”Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata da un suo alunno nella Scuola Secondaria di Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, nella... Prof accoltellata, la docente scrive nuova lettera: “Salvata da un altro alunno e da donatori del sangue”Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata da un suo alunno nella Scuola Secondaria di Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, nella...