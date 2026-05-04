Un tocco di luce tra i capelli cambia tutto! Strass forcine gioiello e perfino i tinsel hair | i dettagli brillanti tornano protagonisti

Le acconciature per capelli si arricchiscono di dettagli luminosi come strass, forcine gioiello e tinsel hair, che tornano di tendenza. Questi elementi vengono scelti per abbellire i look in occasione di matrimoni, feste o compleanni estivi. La scelta di accessori brillanti permette di aggiungere un tocco di luce e di stile ai capelli, rendendo più vivaci e sofisticate le acconciature per eventi speciali.

M atrimoni, feste, compleanni estivi in vista? Le acconciature per capelli si fanno più luminose, con dettagli perfettamente studiati per illuminare la chioma: strass, forcine, fermagli e accessori gioiello si inseriscono tra i capelli con discrezione o con un effetto scenografico, ridefinendo il concetto di eleganza contemporanea. Una tendenza che arriva dai red carpet ma si adatta perfettamente anche alle serate in arrivo, dove basta un dettaglio luminoso per cambiare tutto. Le acconciature che hanno fatto la storia, quando i capelli sono rivoluzione X Leggi anche › Sharon Stone: come mettere le mollette gioiello anche a 65 anni, perché no? Punti luce per capelli: i dettagli che fanno la differenza.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un tocco di luce tra i capelli cambia tutto! Strass, forcine gioiello e perfino i tinsel hair: i dettagli brillanti tornano protagonisti Notizie correlate Hair look da regina. Lo spray per capelli a tutto volume che agisce in un istanteCapelli perfetti e pieni di volume in un istante? Se si scelgono i prodotti giusti, questo effetto tanto amato e che vi evita di avere una chioma... Chocolate Marble Hair, il tuo castano ma meglio: tutto sul trend capelli più dolce del momentoLucente, profondo, assolutamente mai piatto: a dispetto dei tanti biondi glaciali in auge, nel 2026 stiamo vedendo il castano prendersi la scena con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tutta una questione di glitter e paillettes: lampi di luce nella moda per la Primavera Estate 2026; Tendenze sposa 2027: gli abiti che spopoleranno il prossimo anno!; Unghie effetto gelatina: la tendenza che dona un tocco di freschezza alle unghie. KISS KRISS Decollete con applicazioni di strass Cinturino regolabile alla caviglia Scollo a V Sottopiede imbottito in vera pelle Altezza tacco 5,5 cm Codice articolo KK045 - facebook.com facebook