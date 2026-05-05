Il Met Gala 2026 si è svolto a New York il primo lunedì di maggio, attirando numerosi ospiti noti per i loro look audaci e innovativi. Tra le presenze più discusse, una cantante ha indossato un abito gioiello con un nude look, mentre un'altra artista ha sfoggiato un vestito con un veliero in testa. La serata ha visto la partecipazione di molte celebrità che hanno scelto outfit insoliti e vistosi, contribuendo a creare un clima di grande attesa e curiosità.

Roma, 5 maggio 2026 – A New York, il primo lunedì di maggio è, per liturgia profana, il momento in cui l'industria americana di cultura, denaro, moda e spettacolo (non sempre in quest’ordine) celebra il proprio mito, ammantando il lusso sfrenato col logoro drappo della filantropia e dell'arte. Il Met Gala 2026, o Met Ball se vogliamo chiamarlo con la presunzione aristocratica di chi aristocratico non è, apre la mostra del Costume Institute (quest’anno è Costume Art, curata da Andrew Bolton, organizzata intorno a tredici tipologie di corpo, da quello nudo a quello anziano, disabile, materno, mortale, corpulento) per raccogliere fondi destinati al reparto del museo considerato una debuttante col mutuo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Met Gala 2026, da Beyoncé in abito gioiello nude look a Madonna con un veliero in testa. I look della serata

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