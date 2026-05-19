Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di un regalo speciale, un Doublete dedicato a sua nonna. Ha commentato le voci di un possibile trasferimento alla fine della stagione, affermando che se dovesse andare via, dovrebbero cacciarlo. Ha anche ricordato il suo ex compagno di squadra, sottolineando come Chivu fosse un predestinato. Infine, ha annunciato che dopo il calcio intende sparire dai riflettori.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - A tutto Lautaro: «Questo Doublete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò»

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