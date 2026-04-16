‘Volevano cacciarmi dopo cinque partite’ – Chivu riflette sulla crescita dell’Inter

Un ex calciatore ha commentato pubblicamente il suo percorso con la squadra, affermando di essere stato vicino all’esclusione dopo appena cinque partite. Ha condiviso anche una riflessione sulla sua evoluzione in maglia nerazzurra. Questa testimonianza è stata ripresa da un sito inglese che ha tradotto e pubblicato l’articolo per i lettori italiani.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Cristian Chivu ritiene di essere cresciuto come persona e come allenatore durante la sua prima stagione alla guida dell’Inter, che sembra destinata a concludersi con uno scudetto e un nuovo contratto pluriennale. Chivu ha preso le redini quando Simone Inzaghi ha lasciato i Nerazzurri all’indomani della sconfitta nella finale di Champions League dello scorso anno contro il Paris Saint-Germain, unendosi alla squadra saudita dell’Al-Hilal.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Volevano cacciarmi dopo cinque partite’ – Chivu riflette sulla crescita dell’Inter Notizie correlate Calciomercato Inter, Moussa Diaby torna di moda: Chivu riflette sulla possibile rivoluzione tatticadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano con decisione sull’esterno francese Diaby per trasformare l’assetto offensivo... Leggi anche: Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter: “Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi”