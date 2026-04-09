Arrivano gli street cheef ad Arcore

Ad Arcore si tiene il festival Food X, dedicato alla ristorazione itinerante. L’evento porta negli spazi pubblici una serie di street food provenienti da diverse cucine, offrendo una varietà di proposte gastronomiche. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge numerosi espositori e operatori del settore. La kermesse è rivolta a un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere il cibo di strada e le specialità locali.

Ad Arcore il gusto sale di livello con il Food X, il festival che ridefinisce la ristorazione itinerante. L'appuntamento è ad Arcore, nella splendida cornice del parco di Villa Borromeo, dove dal 10 al 12 aprile arrivano i maestri della cucina su ruote per un weekend dedicato a chi cerca solo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Il Carnevale ad ArcoreTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Una due... Ad Arcore passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver... Si parla di: Legnano, arrivano gli street chef al parco Falcone e Borsellino. Attesi venti truck; Fame? Arrivano gli Swiss Street Food Awards. Arrivano gli street cheef ad ArcoreAd Arcore il gusto sale di livello con il Food X, il festival che ridefinisce la ristorazione itinerante. L'appuntamento è ad Arcore, nella splendida cornice del parco di Villa Borromeo, dove dal 10 ... monzatoday.it