E adesso Vannacci? quel sondaggio così così e Hormuz | quindi oggi…

Oggi si parla di diverse questioni: un sondaggio che non convince del tutto, le tensioni sullo stretto di Hormuz e una protesta a Bologna. Gli studenti di sinistra nel capoluogo emiliano si sono lamentati perché all’istituto scolastico Minghetti è stata invitata a presentare le proprie attività un’accademia militare. La presenza ha suscitato reazioni e discussioni tra gli studenti, che hanno espresso il loro disappunto.

- A Bologna gli studentelli de sinistra si lamentano perché al Minghetti l’Accademia Militare è andata a presentare le proprie iniziative. Leggete il comunicato, perché è un concentrato di idiozie che difficilmente le si leggono tutte insieme: “Vediamo entrare sempre di più nelle nostre scuole la propaganda del governo Giorgia Meloni, complice di genocidi e guerre imperialiste portate avanti da Stati Uniti e Israele.”. Roba da bocciarli seduta stante. - È imbarazzante, direi addirittura inaccettabile, che a fronte di una legittima manifestazione della Lega con i Patrioti, quale che sia il motivo, la sinistra organizzi tre “contro-manifestazioni” per impedir loro di parlare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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