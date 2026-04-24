Vannacci a muso duro sui social dopo la visita a Napoli | Manco ' o c**s sapete usare

Nelle ultime ore, sui social, un esponente politico ha risposto con toni duri dopo che la sede del suo partito a Napoli è stata danneggiata. L'episodio è avvenuto poche ore dopo l'inaugurazione del nuovo locale. L'intervento pubblico ha suscitato molte reazioni online, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'atto vandalico. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e dei sostenitori del partito coinvolto.