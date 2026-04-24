Vannacci a muso duro sui social dopo la visita a Napoli | Manco ' o c**s sapete usare
Nelle ultime ore, sui social, un esponente politico ha risposto con toni duri dopo che la sede del suo partito a Napoli è stata danneggiata. L'episodio è avvenuto poche ore dopo l'inaugurazione del nuovo locale. L'intervento pubblico ha suscitato molte reazioni online, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'atto vandalico. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e dei sostenitori del partito coinvolto.
Nelle scorse ore, sui social, Roberto Vannacci ha risposto all'atto vandalico subito dalla sede partenopea del suo partito “Futuro Nazionale” a poche ore dall'inaugurazione. "'O CESS GIA' O' TENIMME. Lo so, ma è rotto, sporco, non va lo sciacquone ed è incrostato di m Ora, con Futuro.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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