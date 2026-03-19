Il governatore della regione ha annunciato il suo ritorno in città con l’obiettivo di contribuire alla ripresa locale. Durante un evento pubblico, ha affermato di voler lavorare per Salerno, sottolineando l’importanza di non lasciarsi perdere. Tuttavia, subito dopo, una protesta ha interrotto l’incontro e portato alla sua uscita dalla sala.

Tempo di lettura: 2 minuti “Voglio tornare nella mia città a lavorare, perché Salerno non deve perdersi”. Con queste parole Vincenzo De luca ha salutato le tantissime persone che, presso l’associazione Il quadrifoglio, sono accorse ad ascoltarlo per la prima tappa della sua campagna elettorale da Sindaco ufficializzata così direttamente tra la gente e nel quartiere che come lui stesso ha ricordato gli è caro per motivi familiari. L’appuntamento che era stato pubblicizzato con volantini diffusi nel quartiere è stato preceduto da una tappa a sorpresa nei pressi della chiesa tube De luca ha conosciuto il nuovo parroco ricordando i trascorsi con Don Giovanni e la battaglia per il doppio Campanile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca torna in campo: “Salerno non deve perdersi”, ma scoppia la protesta e lascia l’incontro

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