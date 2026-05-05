La Perla Verde punta ora sullo Spring Break Italy attesi 4 mila giovani di cui oltre la metà stranieri

La Perla Verde si prepara a ospitare lo Spring Break Italy, che attira circa 4 mila giovani, più della metà dei quali provenienti dall’estero. L’obiettivo è rafforzare Riccione come meta preferita per il turismo giovanile internazionale, con un’attenzione particolare a garantire sicurezza, offrire servizi di qualità e prolungare la stagione turistica. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse attività e iniziative dedicate ai partecipanti.

Consolidare il posizionamento di Riccione quale meta d’elezione per il turismo giovanile internazionale, puntando su sicurezza, qualità dell’offerta e destagionalizzazione. È questo l’obiettivo del Comune di Riccione nel sostenere ed incentivare iniziative come queste. Abrakadabra è una realtà.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Made in Italy, a Padova oltre la metà delle imprese è artigiana "Sorsi di Mare", nella Perla Verde oltre 300 operatori per il debutto del salone dei vini di RomagnaSi è chiusa con un’ampia partecipazione la prima edizione di Sorsi di Mare, il nuovo salone professionale dedicato ai vini DOP e IGP della Romagna... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il Premio Festa di San Marco a Perla Verde di Chioggia; Ad Alghero riapre la Grotta Verde; Le città più green del mondo nel 2026; La perla di Castiglione della Pescaia si rifa il look: addio buche e radici a Rocchette. Le ragazze della Perla Verde se la vedono con il VicenzaLa Femminile Riccione cerca di avvicinarsi alla zona alta della classifica affrontando il Vicenza. Il match si svolgerà a via Arezzo alle 14.30. La squadra di mister Genovesio punta a superare il ... ilrestodelcarlino.it Gli atleti della Perla Verde si distinguono all'Interregionale di Bologna e al Campionato Regionale Cadetti a Borgotaro in un weekend di ori, emozioni e qualificazioni nazionali - facebook.com facebook