Il Romagna International Spring Choir Festival sbarca a Cesena | in scena cori da tutta Europa

Dal 8 al 10 maggio, Cesena e Rimini ospitano la terza edizione del “Romagna International Spring Choir Festival”. Quindici cori provenienti da diversi paesi europei e dall’Italia si esibiranno in varie chiese delle due città, presentando il loro repertorio musicale. L’evento coinvolge cori di varia provenienza e si svolge in spazi religiosi scelti appositamente per le esibizioni.

Quindici cori provenienti da tutta Europa e Italia allieteranno con il loro repertorio musicale quanti vorranno ascoltarli nelle Chiese scelte in occasione della terza edizione del “The Romagna International Spring Choir Festival”, in programma dall’8 al 10 maggio nelle città di Cesena, Rimini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Insegnanti da tutta Europa a Cesena per l’Erasmus week del 2° circolo Tre percorsi e atleti da tutta Europa, torna il Ferriere trail festivalSi sta avvicinando sempre più rapidamente l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival, in programma a Ferriere (Pc) i prossimi 89 maggio.