Una nuova interpretazione della Madonna del Cardellino ha visto coinvolti artisti con disabilità, mettendo in evidenza un progetto che unisce temi di inclusione e creatività. La rivisitazione è stata realizzata in un contesto che promuove l’accessibilità e la partecipazione di persone con bisogni speciali, portando alla luce un’opera che rappresenta una collaborazione tra vari soggetti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di beneficenza dedicato al sostegno di queste realtà artistiche.

Una rilettura originale della Madonna del Cardellino unisce inclusione, creatività e partecipazione. Saranno le opere dei giovani del laboratorio artistico inclusivo ArtePoetica DiversamenteArtisti, promosso dall’Associazione ArteBellariva, il cuore della mostra-spettacolo in programma questo sabato alle 17 all’oratorio di Santa Caterina delle Ruote (via del Carota 38, località Ponte a Ema). Ma è solo la vetrina di un progetto ben più grande. Protagonisti dell’evento sono i ragazzi con disabilità che frequentano il laboratorio diretto dalla pedagogista Carlotta Visca e ospitato al Centro sociale di Meoste. Reinterpretano grandi opere trasformandole in strumenti di espressione personale e relazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inclusione, creatività e beneficenza. Raffaello per gli artisti con disabilità

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