Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca Edizioni

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, Aboca Edizioni presenta nuovamente il Bosco degli Scrittori, un'iniziativa che ha riscosso successo negli anni precedenti. L'evento si svolgerà nel corso della fiera, offrendo agli autori e ai lettori l'opportunità di interagire in uno spazio dedicato alla scrittura e alla creatività. La presenza di questa iniziativa è confermata anche per questa edizione, dopo i risultati positivi degli anni passati.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Dopo il successo degli ultimi anni, a l Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli scrittori di Aboca Edizioni. Il grande spazio verde sarà ospitato nel Padiglione Oval: un luogo pensato per riflettere sui temi dell’ecologia, della cultura ambientale e del rapporto tra letteratura, scienza, salute, arte e natura. Un ecosistema vitale di oltre 400 metri quadri composto da migliaia di alberi, piante e arbusti, realizzato con materiali ecosostenibili e di recupero. Un luogo naturalmente rigenerante ideato per portare la cultura della biodiversità all’interno della più importante manifestazione editoriale d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca Edizioni Notizie correlate Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale... “Se vuoi la pace, prepara la pace”: Vittoria Ferdinandi annuncia l’Umbria protagonista al Salone Internazionale del Libro di TorinoL’Umbria sarà per la prima volta nella sua storia regione ospite del Salone Internazionale del Libro di Torino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Il Presidente Meloni al Salone Internazionale del Mobile; Le famiglie al Salone; Il presidente Acquaroli al Salone del Mobile di Milano - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni omaggia il Made in Marche visitando alcune aziende presenti in Fiera. Salone del Mobile 2026 inaugurato a Milano: Lombardia leader del design tra export e innovazioneAl via il Salone del Mobile 2026 a Rho Fiera Milano. Lombardia protagonista del design mondiale con export record, innovazione e nuove sfide globali. lamilano.it Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Salone Internazionale del Libro - facebook.com facebook La Toscana torna al Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 14 al 18 maggio prossimi. L’iniziativa questa volta sarà rivolto soprattutto agli under 26, in linea con il tema del Salone “Il mondo salvato dai ragazzini”. x.com