Elvana Gjata arriva in Italia | unica data il 10 maggio all’Unipol Forum di Milano

Elvana Gjata, artista albanese nota nel panorama musicale europeo, sarà a Milano il 10 maggio per un concerto all’Unipol Forum. L’evento rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di ascoltare dal vivo la cantante, che è considerata tra le più riconosciute nel suo genere. La data è l’unica prevista in Italia e si svolgerà nel pomeriggio.

La musica pop albanese si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi anche in Italia. Elvana Gjata, tra le artiste più amate e riconosciute della scena europea, arriverà infatti a Milano per un’unica data italiana prevista per domenica 10 maggio all’ Unipol Forum. Un live speciale che segna un momento importante per i fan italiani della cantante, pronti ad accoglierla per uno show che si annuncia intenso, spettacolare e carico di emozioni. L’evento è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con World Music e rappresenta una tappa significativa nel percorso internazionale dell’artista. Dopo il grande successo ottenuto in Albania... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Elvana Gjata arriva in Italia: unica data il 10 maggio all’Unipol Forum di Milano Articoli correlati Jason Derulo torna in Italia per un’unica imperdibile data il 6 marzo all’Unipol Arena di BolognaBOLOGNA - Jason Derulo torna live in Italia con un unico grande appuntamento venerdì 6 marzo all’Unipol Arena di Bologna. LiSA arriva in Italia: unica data a Milano il 15 settembre 2026LiSA, icona del J-Pop e voce degli anime, debutta in Italia il 15 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Approfondimenti e contenuti su Elvana Gjata Discussioni sull' argomento Elvana Gjata inizia il nuovo anno con queste foto (Foto); Elvana Gjata – Albaniya filmlaridagi eng ko'p maosh oluvchi aktrisa. Elvana Gjata, star del pop albanese, arriva in Italia per un concerto a MilanoElvana Gjata, definita icona della musica pop albanese, debutterà in Italia con un concerto-evento previsto per domenica 10 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’appuntamento, organizzato da ... it.blastingnews.com L'icona della musica pop albanese Elvana Gjata arriva in ItaliaArriva in Italia per un'unica data Elvana Gjata, icona della musica pop albanese. Un live speciale previsto per domenica 10 maggio all'Unipol Forum di Milano. Dopo il successo ottenuto in patria e in ... ansa.it