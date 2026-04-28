Mostre in programma a Milano | maggio-giugno 2026

Da nonewsmagazine.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nei mesi di maggio e giugno 2026, sono previste diverse esposizioni in vari musei, fondazioni e gallerie. Le mostre spaziano tra arte contemporanea, storica e fotografica, coinvolgendo istituzioni pubbliche e private. Le date e le location specifiche sono state annunciate e includono eventi di rilievo nel panorama culturale cittadino. La programmazione si concentra su iniziative che riuniscono artisti internazionali e locali.

Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di maggio e giugno in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte a Milano. MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE DI MILANO. ADI Design Museum Piazza Compasso d’Oro, 1 www.adidesignmuseum.org XXIX Compasso d’Oro ADI 16 aprile – 4 giugno BIT BY BIT – HARUKA MISAWA 20 aprile – 7 giugno   ACQUARIO Viale Gadio, 2 www.acquariodimilano.it Antarctica Melting Beauty. Aurora 10 aprile – 8 novembre   BFF Gallery Viale Lodovico Scarampo 15 www.bffgallery.com Contemporary Echoes: Rediscovering Italian Art from 1950-1980 5 maggio – 26 novembre   Armani Silos Via Bergognone, 40 02 91630010 www.armanisilos.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

mostre in programma a milano maggio giugno 2026
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