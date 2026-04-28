Mostre in programma a Milano | maggio-giugno 2026

A Milano, nei mesi di maggio e giugno 2026, sono previste diverse esposizioni in vari musei, fondazioni e gallerie. Le mostre spaziano tra arte contemporanea, storica e fotografica, coinvolgendo istituzioni pubbliche e private. Le date e le location specifiche sono state annunciate e includono eventi di rilievo nel panorama culturale cittadino. La programmazione si concentra su iniziative che riuniscono artisti internazionali e locali.

Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di maggio e giugno in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte a Milano. MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE DI MILANO. ADI Design Museum Piazza Compasso d’Oro, 1 www.adidesignmuseum.org XXIX Compasso d’Oro ADI 16 aprile – 4 giugno BIT BY BIT – HARUKA MISAWA 20 aprile – 7 giugno ACQUARIO Viale Gadio, 2 www.acquariodimilano.it Antarctica Melting Beauty. Aurora 10 aprile – 8 novembre BFF Gallery Viale Lodovico Scarampo 15 www.bffgallery.com Contemporary Echoes: Rediscovering Italian Art from 1950-1980 5 maggio – 26 novembre Armani Silos Via Bergognone, 40 02 91630010 www.armanisilos.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Mostre in programma a Milano: maggio-giugno 2026 LA PAROLA AI CANTAUTORI Notizie correlate Mostre in programma a Milano: marzo-aprile 2026Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di marzo e aprile in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte a Milano. Cinque Giornate di Milano: il programma completo degli eventi tra storia, mostre e percorsi didatticiDal 18 al 22 marzo Milano festeggia lo storico anniversario delle Cinque Giornate offrendo mostre, visite, concerti e rievocazioni gratuite... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano Art Week 2026 - 13–19 Aprile - Programma e mostre; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Le mostre essenziali della Milano Design Week 2026; La guida di aprile 2026 alle mostre da non perdere a Parigi. Le mostre da non perdere a marzo in tutta ItaliaPromossa da Forte di Bard e Agence France-Presse, la mostra Nutrire il mondo, la sfida globale dell’alimentazione – in programma dal 14 marzo al 19 luglio – esplora attraverso oltre ottanta immagini, ... exibart.com Le mostre del weekend, da Albrecht Dürer a Mimmo RotellaLa ricerca di Mimmo Rotella accanto alla maestria grafica di Albrecht Dürer, e poi il fumetto di Andrea Pazienza e Piero Macola e i primi passi da collezionista di Peggy Guggenheim: sono alcune delle ... ansa.it #dalterritorio #eventi #mostre Comune di Scandicci | Tra realtà e fantasia, l’arte raffinata di Roberto Innocenti è protagonista di una grande mostra in corso a Scandicci fino al 17 maggio, visitabile in due sedi espositive: al Castello dell’Acciaiolo e alla Bibliotec - facebook.com facebook 12 mostre in contemporanea a #Pechino Per la prima volta nella storia Museo Nazionale Tiananmen ha due mostre dello stesso paese: #Pompei #Palladio Al NAMOC la più grande mostra sul #Rinascimento di sempre, con Uffizi #diplomaziaculturale x.com