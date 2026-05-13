Un melograno per la libertà | Massa Lombarda non dimentica le vittime del regime iraniano

A Massa Lombarda si sono svolte due giornate dedicate alla riflessione sulla situazione in Iran, con un focus particolare sulla condizione delle donne e dei giovani che si oppongono al regime. Durante l’evento è stato piantato un melograno, simbolo di libertà e speranza. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali in un momento di memoria e consapevolezza.

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Si sono svolte a Massa Lombarda due giornate dedicate alla riflessione sulla situazione dell’Iran e, in particolare, sulla condizione delle donne e dei giovani che si oppongono al regime teocratico iraniano. Venerdì 8 maggio si è tenuto un incontro pubblico alla presenza di Azam Bahrami, poetessa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taekwondo come grido libertà, il rifugiato iraniano Hadi: "Il regime ci strappa i sogni"Dura un istante il suo contatto con il Paese da cui è stato costretto a separarsi. Si parla di: Un melograno per la libertà: Massa Lombarda non dimentica le vittime del regime iraniano. Massa Lombarda, incontro sull’Iran e sulla condizione delle donne: piantato un melograno in memoria delle vittime del regimeSi sono svolte a Massa Lombarda due giornate dedicate alla riflessione sulla situazione dell’Iran e, in particolare, sulla condizione delle donne e dei ... ravennanotizie.it Massa Lombarda, non rispetta le regole della Sharia: aggredita per la seconda voltaDall'ultima volta che ho parlato è scattato qualcosa in loro, io non dovevo parlare dell'Islam, e non dovevo parlare del velo. Torna a parlare ai nostri microfoni a volto coperto la donna mussulmana ... tgcom24.mediaset.it