A Cervia si terrà dal 1 al 3 maggio la sagra “Caplèt sotto la torre”, dedicata al tradizionale piatto di cappelletto. L’evento si svolgerà nella zona della Torre San Michele, richiamando appassionati e visitatori interessati alla cucina locale. La manifestazione prevede stand gastronomici e momenti dedicati alla cultura culinaria della zona.

Cervia si prepara a celebrare uno dei piatti simbolo della tradizione locale con “Caplèt sotto la torre”, l’evento in programma dall’1 al 3 maggio nella suggestiva cornice della Torre San Michele. Per tre giornate, il centro della città si trasformerà in un punto di riferimento per gli amanti della cucina romagnola, con protagonisti assoluti i cappelletti, proposti negli stand gastronomici insieme a una selezione di vini del territorio, rigorosamente 100% made in Romagna. Il cuore della manifestazione sarà Piazza Garibaldi, dove oltre alle degustazioni si alterneranno concerti e momenti di intrattenimento, creando un’atmosfera vivace e conviviale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - “Caplèt sotto la torre”: torna la sagra dedicata al cappelletto

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