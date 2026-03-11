La ‘capanna rustica’ torna a far parte di Palazzo Milzetti

La ‘capanna rustica’ di Palazzo Milzetti, che era stata separata dal giardino romantico circa ottant’anni fa a seguito di una vendita, è stata recentemente riunita alle altre pertinenze dell’edificio. La restituzione di questa struttura, che fa parte delle antiche decorazioni del palazzo, è avvenuta dopo un lungo periodo di separazione. La capanna ora si trova di nuovo nel contesto originario del complesso.

La capanna rustica, già parte del giardino romantico di Palazzo Milzetti da cui venne separata a seguito di una vendita di quasi ottant’anni fa, è tornata a far parte delle pertinenze dell’edificio. Il bene si prepara ora a essere integrato nel percorso del Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, a Faenza. Attualmente si trova nel giradino del dopolavoro ferroviario. L’acquisto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il ministero della Cultura, il Demanio dello Stato, Fs Sistemi Urbani e Ferservizi (società del Gruppo Fs Italiane) e permette di realizzare un obiettivo perseguito da Palazzo Milzetti fin dall’acquisto della dimora neoclassica da parte dello Stato nel 1973. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

