A Gerusalemme la marcia interreligiosa per la pace

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gerusalemme si è svolta una marcia interreligiosa con partecipanti di diverse fedi, tra cui ebrei, musulmani, cristiani e drusi. Lo scopo dell'iniziativa è stato chiedere la fine dei combattimenti e promuovere un messaggio di convivenza tra le diverse comunità presenti nella città. La marcia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che si sono radunati in un momento simbolico di unità e pace. L'evento ha attraversato alcune zone della città, con presenza di forze di sicurezza.

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Marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme: ebrei, musulmani, cristiani e drusi per chiedere la fine dei combattimenti. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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