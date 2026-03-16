I popoli per la pace la preghiera interreligiosa chiude il festival I bambini del mondo

La 23esima edizione del festival internazionale del folclore “I bambini del mondo” si è conclusa con una preghiera interreligiosa intitolata “I popoli per la pace”. L’evento ha riunito partecipanti di diverse fedi e culture, creando un momento di forte coinvolgimento collettivo. La cerimonia si è svolta al termine delle varie esibizioni e attività in programma durante la manifestazione.

Nella chiesa della Divina Provvidenza l’incontro tra gruppi internazionali, comunità locali e giovani partecipanti alla 23esima edizione della rassegna folkloristica Si è conclusa con un momento di grande intensità spirituale la 23esima edizione del festival internazionale del folclore “I bambini del mondo”. L’atto finale della manifestazione è stato la “Preghiera interreligiosa – I popoli per la pace”, un appuntamento simbolico che ha riunito i gruppi partecipanti in un unico momento di riflessione e condivisione. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Divina Provvidenza, al centro Don Guanella di Agrigento, dove delegazioni provenienti da diverse realtà culturali e religiose si sono ritrovate insieme alla comunità locale per lanciare un messaggio di pace e fraternità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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