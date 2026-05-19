A Gerry Scotti la laurea dell’Insubria

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università dell’Insubria ha deciso di assegnare la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si svolgerà nei prossimi mesi e sarà ufficializzata dall’ateneo durante un evento pubblico. La decisione di conferire il titolo si basa sull’attività professionale del presentatore televisivo, che da anni si occupa di intrattenimento e comunicazione. La laurea rappresenta un riconoscimento formale per la carriera di Scotti nel settore dello spettacolo.

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L’Università dell’Insubria conferirà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si svolgerà il 15 giugno nell’aula magna del Rettorato di Varese alla presenza del ministro dell’Università Anna Maria Bernini. Per l’Ateneo varesino si tratta di un riconoscimento a uno dei volti più popolari della televisione italiana, protagonista da oltre quarant’anni tra radio e tivù. Nato come pioniere delle radio private, Scotti ha attraversato generazioni di telespettatori diventando simbolo di programmi storici come Chi vuol essere milionario?, La Ruota della Fortuna e La Corrida. La proposta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Laurea magistrale honoris causa a Gerry Scotti

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