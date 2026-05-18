Laurea honoris causa a Gerry Scotti | Modello esemplare di comunicatore democratico

L’Università degli Studi dell’Insubria ha annunciato che conferirà una laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si terrà a Varese e rappresenta un riconoscimento per la carriera del presentatore televisivo, che viene descritto come un modello esemplare di comunicatore democratico. La decisione è stata comunicata dall’ateneo e si inserisce nel quadro delle celebrazioni accademiche in corso.

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Varese – L’ Università degli Studi dell’Insubria conferirà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si terrà lunedì 15 giugno alle ore 17 nell’Aula Magna del Rettorato, in via Ravasi 2 a V arese. Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio, nato in provincia di Pavia nel 1956, con oltre quarant’anni di carriera tra radio e tv è uno dei conduttori più amati dal pubblico, grazie a programmi di grande successo e a uno stile comunicativo diretto, empatico e capace di parlare a generazioni diverse. La sua esperienza rappresenta un esempio significativo dell’ evoluzione della comunicazione contemporanea e del rapporto tra media, linguaggio e società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laurea honoris causa a Gerry Scotti: “Modello esemplare di comunicatore democratico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Università Firenze, laurea honoris causa a MattarellaNel suo discorso, ricevendo la laurea honoris causa all’Università di Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i... Università, laurea honoris causa al presidente MattarellaIl 10 marzo l'Università di Firenze conferirà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in 'Politica,... Laurea honoris causa a Gerry Scotti: Modello esemplare di comunicatore democraticoSarà conferita il 15 giugno in Scienze e tecniche della comunicazione dall’Università degli Studi dell’Insubria. Presente alla cerimonia a Varese anche la ministra dell’Università e della Ricerca, Ann ... ilgiorno.it Gerry Scotti riceverà la laurea honoris causa dall’InsubriaL’ateneo di Varese e Como premia il celebre conduttore per il contributo alla comunicazione. La cerimonia il 15 giugno con la ministra Bernini. laprovinciadivarese.it