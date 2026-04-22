Festa della Liberazione e dei lavoratori sette giorni di mostre dibattiti e concerti in Fortezza Nuova | il programma

In occasione della Festa della Liberazione e dei lavoratori, si svolgerà una settimana ricca di eventi presso la Fortezza Nuova. Il programma include dibattiti, mostre, spettacoli, un’area ristoro, un mercatino artigiano, giochi per bambini, dj set e concerti. Il gran finale sarà caratterizzato dal concerto dei 99 Posse. L’iniziativa coinvolge diverse attività distribuite lungo sette giorni.

Dibattiti, mostre, spettacoli, area ristoro, mercatino artigiano, giochi per bambini, dj set, concerti e gran finale con il live dei 99 Posse. Questo e molto altro al centro delle “Giornate della libertà e del Lavoro” in programma alla Fortezza Nuova di Livorno dal 25 aprile all'1 maggio.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Le mostre d’arte aperte a Pasqua, Liberazione e Festa dei LavoratoriDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio. Riparte la ‘Festa della Storia’. Boom di prenotazioni per Barbero. Dieci giorni di dibattiti e mostreIn vista dell’incontro che Alessandro Barbero terrà il 16 aprile all’Europauditorium su ‘Come la storia svolta senza che ce ne accorgiamo’, si sono... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026; 81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE e FESTA D'APRILE 2026. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it A Fiastra la Festa della Liberazione raddoppia: in programma 25! Fiastra Libera Tutti e 26 SpecialTeatro dei festeggiamenti il prato di San Lorenzo al Lago Tutto è pronto a Fiastra per la Festa della Liberazione, che, quest’anno, sulle rive del lago, raddoppia. L’amministrazione comunale, infatti, ... youtvrs.it In occasione della Festa della Liberazione saranno disponibili fazzoletti rossi per il Corteo antifascista e nuove maglie presso il nostro banchetto al parco. Abbiamo pensato anche ai più piccoli con taglie dedicate! Un ringraziamento alla Signora Fausta per il - facebook.com facebook