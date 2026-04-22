Festa della Liberazione e dei lavoratori sette giorni di mostre dibattiti e concerti in Fortezza Nuova | il programma

Da livornotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della Liberazione e dei lavoratori, si svolgerà una settimana ricca di eventi presso la Fortezza Nuova. Il programma include dibattiti, mostre, spettacoli, un’area ristoro, un mercatino artigiano, giochi per bambini, dj set e concerti. Il gran finale sarà caratterizzato dal concerto dei 99 Posse. L’iniziativa coinvolge diverse attività distribuite lungo sette giorni.

Dibattiti, mostre, spettacoli, area ristoro, mercatino artigiano, giochi per bambini, dj set, concerti e gran finale con il live dei 99 Posse. Questo e molto altro al centro delle “Giornate della libertà e del Lavoro” in programma alla Fortezza Nuova di Livorno dal 25 aprile all'1 maggio.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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