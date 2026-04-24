Festival della Liberazione | giochi e dibattiti per giovani a Villa Adriana

Il Festival della Liberazione si svolge a Villa Adriana, con momenti dedicati ai giovani tra giochi e dibattiti. Il 25 e il 26 aprile, al Parco Panattoni, il magistrato Luigi Pacifici parteciperà a un confronto con i ragazzi. L’evento propone attività e incontri per coinvolgere i giovani in tematiche legate alla storia e alla legalità. La manifestazione si svolge in diverse location del parco e durerà due giorni.

? Cosa sapere Il magistrato Luigi Pacifici dialoga con i giovani al Parco Panattoni il 25-26 aprile.. L'evento a Villa Adriana collega la Resistenza storica ai valori della Costituzione italiana.. Il sabato 25 aprile e la domenica 26 aprile il Parco Panattoni di Villa Adriana ospiterà il Festival della Liberazione, un appuntamento che vedrà il coinvolgimento diretto del sostituto procuratore Luigi Pacifici per discutere i valori costituzionali con le nuove generazioni. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Anpi, il Comitato di Quartiere Villa Adriana, la Libera Università Igino Giordani e il Centro Culturale Vincenzo Pacifici. Il programma del primo giorno, sabato 25 aprile, prevede alle ore 11:30 una Marcia della Pace che partirà proprio dal Parco Panattoni per poi concludersi verso mezzogiorno presso la Stele di Largo Franceschi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festival della Liberazione: giochi e dibattiti per giovani a Villa Adriana Notizie correlate Festa della Liberazione e dei lavoratori, sette giorni di mostre, dibattiti e concerti in Fortezza Nuova: il programmaDibattiti, mostre, spettacoli, area ristoro, mercatino artigiano, giochi per bambini, dj set, concerti e gran finale con il live dei 99 Posse. Festival malatestiano della libertà. Tre giornate di dibattiti e incontri tra Biblioteca e Palazzo del RidottoLa libertà declinata in tutte le sue forme, dalla politica all’economia, dall’educazione alla tecnologia, è al centro del Festival malatestiano della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione; 25 aprile 2026: le iniziative in Liguria per la Festa di Liberazione; 25 aprile 1945 SEMPRE: Roma è partigiana e antifascista. TIVOLI – Al Festival della Liberazione il magistrato spiega la Resistenza e il Referendum ai bambiniSi terrà domani, sabato 25 aprile, e domenica 26 aprile al Parco Panattoni di Villa Adriana il Festival della Liberazione, un evento organizzato dall’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani ... tiburno.tv 25 aprile, il calendario completo dell'Eraora per il Festival della Liberazione di GenovaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che, quest’anno, sarà affiancato da un calendario diffuso d ... lavocedigenova.it In programma, oltre alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, ci sono festival, incontri culturali, mostre e appuntamenti per famiglie. #eventi #weekend #25aprile - facebook.com facebook