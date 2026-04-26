Castiglione della Pescaia | carcere per il 22enne del bosco di spaccio

Un giovane di 22 anni è stato condannato a un anno e sette mesi di carcere dal tribunale di Castiglione della Pescaia per spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza riguarda un'operazione che si è svolta nel quartiere di Pian d’Alma, dove sono stati sequestrati anche vari materiali utilizzati per il confezionamento e la distribuzione delle droga. La corte ha disposto inoltre la confisca di tutto il materiale ritenuto illecito.

? Cosa sapere Mohammed Jarmouni condannato a un anno e 7 mesi per spaccio a Pian d’Alma.. Il tribunale di Castiglione della Pescaia ha anche disposto la confisca del materiale illegale.. Il ventiduenne Mohammed Jarmouni è stato condannato a un anno, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per aver gestito una base di spaccio tra i boschi di Castiglione della Pescaia, dopo un’operazione culminata lo scorso ottobre nella zona di Pian d’Alma. La sentenza, emessa dal giudice dell’udienza preliminare Marco Mezzaluna, ha sancito anche la sanzione pecuniaria di 7mila euro con sospensione per il giovane, oltre alla confisca definitiva del materiale illegale rinvenuto durante l’intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castiglione della Pescaia: carcere per il 22enne del bosco di spaccio Notizie correlate Incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia, uomo soccorso con PegasoCASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia ha richiesto l’intervento del 118 Asl Tse nel pomeriggio di oggi. Una sezione del carcere di Prato trasformata in centrale di spaccio: è sempre più allarme illegalità dietro le sbarre della DogaiaPrato, 11 febbraio 2026 – Un sistema di traffico di droga radicato, alimentato dall’uso di telefoni cellulari clandestini, rifornimenti con droni e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Abbraccio che Sostiene:il 26 aprile a Castiglione della Pescaia una panchina gialla contro il silenzio sull’endometriosi; Sparatoria contro i finanzieri, il testimone ha paura: Temo per la mia vita; Spari alla Finanza. Il testimone dietro il paravento; Torino rende omaggio a Carlo Fruttero: nasce il Club per il centenario dello scrittore. Comune di Castiglione della Pescaia Acquedotto del Fiora Spa #IlGiunco - facebook.com facebook