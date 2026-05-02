Ti vedevamo sempre sulla tua handbike | Zanardi Castiglione della Pescaia lo saluta tra le lacrime

A Castiglione della Pescaia si sono riunite molte persone per rendere omaggio a un noto sportivo che aveva scelto questa località come sua seconda casa. Era spesso visto in sella alla sua handbike, e la sua scomparsa ha suscitato grande emozione tra i residenti e i visitatori. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento, accompagnato da lacrime e ricordi condivisi.

Castiglione della Pescaia, 2 maggio 2026 – Un grande dolore. Un giorno di commozione. Per quel grandissimo sportivo che aveva scelto la Maremma e Castiglione della Pescaia come sua casa per lunghi periodi dell’anno. Tanti amici toscani e appunto maremmani in particolare salutano Alex Zanardi nel giorno della notizia della scomparsa del noto sportivo, segnato da incidenti che non hanno mai annullato in lui la voglia di vivere, fare sport, gareggiare. Un grandissimo esempio per tutti. E il Comune di Castiglione della Pescaia si stringe alla famiglia. Alex e i suoi cari erano diventati di fatto cittadini castiglionesi. Per il campione era arrivata anche la cittadinanza onoraria del comune costiero a nord di Grosseto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ti vedevamo sempre sulla tua handbike”: Zanardi, Castiglione della Pescaia lo saluta tra le lacrime Notizie correlate Incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia, uomo soccorso con PegasoCASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia ha richiesto l’intervento del 118 Asl Tse nel pomeriggio di oggi. Castiglione della Pescaia: carcere per il 22enne del bosco di spaccio? Cosa sapere Mohammed Jarmouni condannato a un anno e 7 mesi per spaccio a Pian d’Alma.