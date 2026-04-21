Oggi a Castel Maggiore, nel Bolognese, si è verificata una tragedia che ha coinvolto una coppia trovata senza vita nella loro abitazione in via Lame, nella zona di Torre Verde. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso, ipotizzando un possibile femminicidio seguito da suicidio. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e i soccorsi.

Cosa è successo a Castel Maggiore oggi. Tragedia a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Lame, nella zona di Torre Verde. Le vittime sono Mauro Zaccarini, 73 anni, e Adriana Mazzanti, 63 anni. A dare l’allarme è stato il figlio 45enne dell’uomo, insieme a un vicino, dopo ore di silenzio e tentativi di contatto rimasti senza risposta. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio, ma secondo le prime ricostruzioni il decesso risalirebbe alla notte o alle prime ore del mattino. La dinamica: ipotesi omicidio-suicidio. I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e della stazione di Castel Maggiore, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, stanno lavorando su una ricostruzione che appare, al momento, la più plausibile.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio suicidio Castel Maggiore oggi: morti Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini, ipotesi femminicidio

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