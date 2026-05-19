A Bologna, alcuni quartieri presentano dati preoccupanti: un ragazzo su quattro non studia né lavora. La ricerca “I luoghi che contano”, diffusa da Save the Children, analizza le differenze tra le diverse zone della città e evidenzia come la provenienza possa influenzare le opportunità future dei giovani. La pubblicazione arriva in prossimità di Impossibile 2026, un evento che si svolge nel capoluogo emiliano-romagnolo e che si concentra sulle situazioni di fragilità delle periferie locali.

A Bologna nascere in un quartiere piuttosto che in un altro può cambiare il futuro. Lo raccontano i numeri della ricerca “I luoghi che contano” diffusa da Save the Children, che accende i riflettori sulle periferie fragili del capoluogo emiliano-romagnolo alla vigilia di Impossibile 2026, la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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I RAGAZZI DELLA BARCA | Bologna Anni 80 | Trailer Romanzo

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A Bologna ci sono quartieri dove un ragazzo su 4 non studia né lavora x.com

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