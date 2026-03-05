Da due appartamenti ne nascono sei I quartieri di Roma dove il business del frazionamento sta trasformando

A Roma, due appartamenti vengono divisi in sei unità abitative, un fenomeno che riguarda diversi quartieri centrali e semicentrali. La pratica del frazionamento sta modificando il panorama edilizio della città, con grandi case del Novecento che vengono suddivise per adattarsi alle nuove esigenze abitative. La tendenza è evidente e coinvolge vari quartieri, riflettendo un cambiamento nel modo di vivere e utilizzare gli spazi.

I componenti dei nuclei familiari si riducono, le esigenze cambiano. E soprattutto, ci sono le imprese immobiliari che investono. Ecco perché i maxi-appartamenti non vanno più di moda, e si punta sempre di più a bilocali e trilocali La società cambia, i componenti dei nuclei familiari si riducono, e le grandi case realizzate nel corso del Novecento nei quartieri centrali e semicentrali di Roma non servono più. Soprattutto, costano troppo. Per questo da qualche anno, la tendenza che va per la maggiore è quella di frazionare. Secondo quanto rilevato dall'ufficio studi di Tecnocasa, infatti, tra le grandi città italiane Roma è quella dove più si sta verificando questo fenomeno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

