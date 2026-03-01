Bologna domani col Pisa Italiano studia l’impresa | ma per allenarsi alla Roma ci sono i fanalini di coda

Domani a Bologna si sfideranno i padroni di casa e il Pisa. Italiano sta preparando la squadra per l’incontro, mentre i tifosi della Roma continuano ad allenarsi e a seguire gli allenamenti, anche se sono considerati i meno favoriti. La Coppa, dopo il sorteggio di venerdì a Nyon, si concentra principalmente sulla squadra giallorossa, che si prepara alla prossima sfida.

Tutto sulla Coppa. Che dopo l’infausto sorteggio di venerdì a Nyon si traduce in un concetto semplice: tutto sulla Roma. Per dare un senso compiuto alla stagione tutte le strade portano nella capitale, a un ottavo di Europa League che appare come una montagna difficile da scalare, ma che, alla luce dei segnali di crescita mostrati dai rossoblù nelle ultime uscite, non è l’Everest inaffrontabile che si poteva immaginare, con annesso senso di terrore, fino a due settimane fa. Tutte le strade portano a Roma allora, ma prima bisogna passare da Pisa e Verona, le ultime due della classe in serie A, condannate, come da consumato cliché, a sfidare in sequenza i ragazzi di Italiano nella più classica delle ultime spiagge. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

