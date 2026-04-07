Durante un progetto scolastico dedicato al funzionamento del cervello, alcuni studenti di quarta superiore a Foggia hanno partecipato a un’attività con immagini della Gestalt, la psicologia che studia la percezione delle forme. Uno di loro, un ragazzo di 18 anni, ha condiviso di aver compreso che non esiste un'unica interpretazione corretta di ciò che si vede, e che le percezioni sono influenzate dalle proprie esperienze e dalla propria unicità.

«Abbiamo sottoposto all’attenzione di questi ragazzi alcune immagini della Gestalt - la psicologia della forma e della rappresentazione», spiega la psicologa Claudia Mancini, del team di professionisti che hanno organizzato l’evento. «Si tratta di immagini molto particolari che vedono l’unione di volti, oggetti comuni, colori, sovrapposti e organizzati nell’insieme. Proprio per ognuna di queste immagini abbiamo chiesto l’interpretazione degli studenti: i commenti sono stati tanti e tutti diversi fra loro». Durante l’incontro i ragazzi hanno dato libero spazio alla fantasia nell’interpretazione di ogni disegno, ogni immagine e anche di un video. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonio, 18 anni e l'esperimento con le immagini della Gestald: «Ho capito che non esiste un solo modo corretto di vedere le cose. Quello che vediamo dipende dalle esperienze e dall’unicità di ognuno di noi»

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