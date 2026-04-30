24 Ore Le Mans il programma della 94ma edizione

L’Automobile Club de l’Ouest ha annunciato il programma della 94ª edizione delle 24 Ore di Le Mans, che si terrà nel fine settimana del 14 giugno. L’evento rappresenta il terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship. La manifestazione si svolgerà sulla pista francese, coinvolgendo diverse categorie di vetture e piloti provenienti da vari paesi. La gara si svolge su un circuito di circa 13,6 chilometri, con prove e qualifiche previste nelle giornate precedenti.

L’Automobile Club de l’Ouest ha svelato il programma della prossima 24 Ore Le Mans, terzo evento del FIA World Endurance Championship che vivremo nel fine settimana del 14 giugno. La corsa dell’anno è alle porte, evento unico nel proprio genere che lo scorso anno ha incoronato per il terzo anno consecutivo una Ferrari 499P. Non cambia il format rispetto al 2025 con le qualifiche divise in due giornate: mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. La prima parte deciderà gli equipaggi che successivamente accederanno alla decisiva Hyperpole, divisa in due parti come accade in ogni atto del FIA WEC. Le LMGT3 e le LMP2, iscritte solitamente alla maratona francese, apriranno il programma che verrà concluso dalla classe Hypercar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans, il programma della 94ma edizione Notizie correlate 24 Ore di Le Mans 2026: svelato il programma ufficiale della 94ª edizione, gli orariL’Automobile Club de l’Ouest ha ufficializzato gli orari della 24 Ore di Le Mans 2026, terzo appuntamento del mondiale WEC che si tiene sul Circuit... 24 Ore Le Mans: Sarah Bovy ‘Grand Marshal’ dell’edizione 2026Sarah Bovy è stata nominata come ‘Grand Marshal’ per la prossima edizione della 24h Le Mans, in programma sabato 10 giugno a partire dalle 16. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Peugeot Serie Speciale Le Mans: quando la vittoria in pista diventa strada; Verstappen e il suo futuro: quinto titolo iridato in F1 o vittoria nella 24 Ore di Le Mans?; La 24 Ore di Le Mans svela la sua nuova identità di marca.; Kevin Manfredi eroico alla 24 Ore di Le Mans, lo ferma solo un guasto quando era secondo. 24 Ore di Le Mans 2026: svelato il programma ufficiale della 94ª edizione, gli orariL'Automobile Club de l’Ouest ha ufficializzato gli orari della 24 Ore di Le Mans 2026 , terzo appuntamento del mondiale WEC che si tiene sul Circuit de la Sarth ... sportface.it Peugeot Serie Speciale Le Mans: per onorare in strada la tripletta della SartheNel 1993 Peugeot mise a segno un fantastico successo alla 24 Ore di Le Mans, regina delle gare endurance. Il dominio del leone fu così forte da portare tre auto a sua firma sui gradini più alti del ... clubalfa.it 30 aprile 1991 – ore 01:40 Marebello di Rimini Ci sono notti che non passano mai davvero. Restano dentro, sospese tra paura e memoria. Quella notte, 35 anni fa, la mia vita è stata segnata da un agguato armato che avrebbe potuto spezzare tutto. E invece s - facebook.com facebook #CasaJb ore 14 L'INCHIESTA ARBITRI, ROCCHI NON VA, la GOGNA IMMAGINARIA, la CHAMPIONS: @FrancescoOrdine a dialogo con @massimozampini @EdoardoMecca1 @robypava @scarlett06_ @giacomomarinel1 x.com