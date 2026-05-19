24 Ore del Nürburgring e qualifiche Indy 500 | emozioni e colpi di scena

La 24 Ore del Nürburgring si è conclusa con una gara ricca di emozioni, sorpassi e momenti inaspettati, offrendo agli spettatori un susseguirsi di colpi di scena fino all'ultima ora. Parallelamente, le qualifiche delle Indy 500 hanno determinato le posizioni di partenza di alcune tra le auto più attese, con scatti decisivi e cambi di leadership durante le sessioni. Entrambi gli eventi hanno catturato l'attenzione degli appassionati di motorsport, lasciando spazio a momenti di grande suspense.

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La 24 Ore del Nürburgring ha regalato uno spettacolo incredibile tra sorpassi, colpi di scena e battaglie mozzafiato fino agli ultimi metri di gara. A raccontare tutte le emozioni della storica gara endurance tedesca ci pensano Biagio Maglienti e Luca Pellegrini in una nuova puntata di Motor News. Grande attenzione anche alle qualifiche della 110ª edizione della Indy 500, una delle gare più iconiche del motorsport mondiale. Alex Palou conferma ancora una volta la sua straordinaria velocità, mentre Alexander Rossi sorprende tutti prima del brutto incidente che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla gara. Un weekend ricco di adrenalina, velocità e passione per i motori che anticipa un altro fine settimana imperdibile con la Formula 1 in Canada e la leggendaria Indy 500. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore del Nürburgring e qualifiche Indy 500: emozioni, e colpi di scena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 24 Ore del Nürburgring e qualifiche Indy 500: emozioni, e colpi di scena Sullo stesso argomento 24 Ore del Nurburgring: dominio Lamborghini in qualifica, Verstappen 4o su MercedesLe Lamborghini del team ABT Motorsport monopolizzano la prima fila alla 24 Ore del Nurburgring. Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha MiettinenIl motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla... Questo video è POESIA PURA Una normalissima Dacia Logan che mette in riga dei missili terra aria come MERCEDES e BMW su una curva ad alta velocità del Nordschleife Anche questo è la 24 ore del Nürburgring e la cavalcata della Dacia è BELLISSIMA x.com [UFFICIALE] 2026 24 Ore di Nürburgring - Thread della Corsa reddit 24 Ore del Nürburgring e qualifiche Indy 500: emozioni, e colpi di scenaLa 24 Ore del Nürburgring ha regalato uno spettacolo incredibile tra sorpassi, colpi di scena e battaglie mozzafiato fino agli ultimi metri di gara. A ... oasport.it 24 ore del Nurburgring: piloti, team e programma della gara su SkyLa 54^ edizione della 24 Ore del Nürburgring si prepara a scrivere un’altra pagina di storia dell’automobilismo internazionale. L'Inferno Verde è pronto ad accogliere un weekend da record assoluto: so ... sport.sky.it