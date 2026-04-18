Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring | incidente tra 7 auto muore Juha Miettinen

Durante le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring si è verificato un incidente che ha coinvolto sette auto. Un pilota di 66 anni, alla guida di una BMW 325i, ha perso la vita. L’incidente ha causato l’interruzione della sessione e ha portato all’intervento dei soccorritori, che hanno cercato di rianimare il conducente senza successo. La gara è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso.

Il motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla Nordschleife durante Gara 1 delle qualifiche della 24 Ore del Nürburgring, dove è impegnato anche il campione del mondo di F1 Max Verstappen, non rimasto coinvolto nella dinamica dell'accaduto. L’incidente si è verificato alle 17.55 ora locale, appena 25 minuti dopo l'inizio della competizione. Secondo quanto confermato dalla direzione di gara, lo scontro ha coinvolto un totale di sette vetture. La gara è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa per permettere le operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha Miettinen NÜRBURGRING TECHNICAL Defects Compilation 2025 ENGINE BLOW UP, BRAKE FAILURE, Tyre Fails etc Notizie correlate Verstappen correrà con la Mercedes nella 24 Ore del Nurburgring: svelato il nuovo team del pilota F1Max Verstappen correrà la 24 Ore del Nurburgring 2026 con una Mercedes-AMG GT3 del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, gestito da Winward Racing. Muore in moto: l’incidente con un’auto, tragedia in stradaGallicano (Lucca), 12 aprile 2026 – Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla via di Fondovalle all’altezza del comune di Gallicano, per l’esattezza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La tragedia colpisce il Nurburgring: il pilota Juha Miettinen muore in un devastante incidente che coinvolge sette auto.; Kamui Kobayashi con Mercedes nella NLS3 al Nürburgring; Piloti feriti in un drammatico incidente al Nurburgring: convocata una conferenza stampa urgente.; Terrificante incidente multi-auto lascia diversi conducenti feriti al Nurburgring: operazioni di soccorso in corso. Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha MiettinenIl motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla Nordschleife durante Gara 1 delle qualifiche della 24 Ore ... gazzetta.it Tragedia al Nürburgring: Juha Miettinen è morto durante la prima gara di qualificazione della 24 OreIncidente mortale alla prima gara di qualificazione della 24 Ore del Nürburgring: Juha Miettinen è rimasto vittima di un gravissimo scontro tra sette vetture ... automoto.it Torna il Nordschleife e torna Max Verstappen! Questo weekend gli ADAC 24h Qualifiers, prologo della 24 Ore del Nürburgring e round 4-5 della NLS. 37 GT3 al via, Verstappen in coppia con Auer. Anteprima, entry list e orari #NLS #Nurburgring #Verstap x.com Max Verstappen scende in pista al Nurburgring Nordschleife per il doppio appuntamento del campionato NLS denominato “Qualifiers”, che è l’ultima tappa d’avvicinamento alla 24 Ore in programma all’inferno verde del prossimo 16 e 17 maggio. L'olandese s facebook