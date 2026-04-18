Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring | incidente tra 7 auto muore Juha Miettinen

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring si è verificato un incidente che ha coinvolto sette auto. Un pilota di 66 anni, alla guida di una BMW 325i, ha perso la vita. L’incidente ha causato l’interruzione della sessione e ha portato all’intervento dei soccorritori, che hanno cercato di rianimare il conducente senza successo. La gara è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso.

Il motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla Nordschleife durante Gara 1 delle qualifiche della 24 Ore del Nürburgring, dove è impegnato anche il campione del mondo di F1 Max Verstappen, non rimasto coinvolto nella dinamica dell'accaduto. L’incidente si è verificato alle 17.55 ora locale, appena 25 minuti dopo l'inizio della competizione. Secondo quanto confermato dalla direzione di gara, lo scontro ha coinvolto un totale di sette vetture. La gara è stata immediatamente interrotta con la bandiera rossa per permettere le operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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NÜRBURGRING TECHNICAL Defects Compilation 2025 ENGINE BLOW UP, BRAKE FAILURE, Tyre Fails etc

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