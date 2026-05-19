19 maggio | tra le conquiste di Cartier e il dramma di Anna Bolena

Il 19 maggio è una data che richiama eventi storici e drammi diversi. Da un lato, si ricorda la fine tragica di Anna Bolena nel palazzo reale, mentre dall’altro, si segnala che le SS scelsero il cinema Odeon come luogo della strage. Nel frattempo, si evidenziano anche le conquiste di Cartier, marchio di gioielli di lusso noto in tutto il mondo. Questi avvenimenti si intrecciano in un giorno che ha lasciato tracce diverse nella storia, tra passato reale e momenti di violenza.

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