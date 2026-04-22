Catanzaro il dramma silenzioso di Anna | il rosario tra le mani il ciuccio in strada e la bimba salvata dal papà

A Catanzaro, si è svolto un intervento di soccorso che ha coinvolto una bambina e il suo papà. Durante le operazioni, è stato trovato un ciuccio rosso abbandonato sull’asfalto, mentre si è assistito a scene di un padre che ha salvato la figlia da una situazione di pericolo. Nella testimonianza, sono stati descritti momenti in cui la bambina aveva in mano un rosario e un ciuccio, elementi che hanno attirato l’attenzione dei presenti.

Il dettaglio che resta: un ciuccio rosso sull’asfalto. C’è un’immagine che più di tutte racconta la tragedia di Catanzaro. Un ciuccio rosso, rimasto sull’asfalto sotto un’auto parcheggiata, nel punto esatto in cui si è consumato il dramma. Probabilmente apparteneva al più piccolo dei tre figli, un neonato di appena quattro mesi. Accanto, i segni di una notte che ha sconvolto un’intera città. Anna Democrito, 46 anni, stringeva un rosario tra le mani quando si è lanciata dal balcone della sua abitazione in via Zanotti Bianco, dopo aver gettato nel vuoto i suoi tre bambini. La dinamica: i figli uno dopo l’altro, poi il salto. È questa, al momento, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Catanzaro, il dramma silenzioso di Anna: il rosario tra le mani, il ciuccio in strada e la bimba salvata dal papà Notizie correlate Il rosario tra le mani e il “disagio invisibile”, la procura indaga sul quadro clinico della donna che si è uccisa con i suoi figli a CatanzaroLe indagini si concentrano sullo stato di salute psichica, attuale e pregresso, della donna di 46 anni che si è lanciata dal terzo piano della... Anna Democrito, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i tre figli a Catanzaro con in mano un rosario, il marito era in casaAnna Democrito ha svegliato i suoi tre figli, li ha preparati, li ha presi in braccio, ha spalancato la finestra e li ha buttati giù, poi si è... Tutti gli aggiornamenti Tragedia a Catanzaro, il club si unisce al lutto della città: Dramma che lascia sgomentiLa città di Catanzaro nella nottata è stata sconvolta da una tragedia familiare avvenuta in via Zanotti Bianco dove una donna, Anna Democratico di 46 anni, è morta assieme a due dei tre figli – di ... tuttomercatoweb.com Dramma familiare a Catanzaro, ipotesi omicidio-suicidio. La bimba sopravvissuta verrà trasferita al GasliniCATANZARO La tragedia consumatasi nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco lascia dietro di sé una scia di dolore che va oltre la cronaca e interroga profondamente la comunità. Mentre le indagini ... corrieredellacalabria.it