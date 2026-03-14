La Guardia di Finanza ha sequestrato 25mila prodotti contraffatti tra orologi di lusso e accessori di marca, tra cui Rolex e Cartier. Le indagini hanno portato alla scoperta di un centro commerciale illegale dedicato alla vendita di falsi di lusso. Le autorità hanno sequestrato merce, fermato i venditori e avviato procedimenti legali contro i responsabili.

"> Operazione della Guardia di Finanza: 25mila Prodotti Contraffatti Sequestrati. Sabato 14 marzo 2026, San Giorgio a Cremano. Un’operazione della Guardia di Finanza ha rivelato una rete sofisticata di distribuzione di prodotti contraffatti. Gli agenti hanno sequestrato 25mila articoli di marchi famosi, tutti pronti per essere messi in vendita. Un Magazzino Trasformato in Showroom della Contraffazione. La scoperta è avvenuta in un magazzino di 530 metri quadrati, dove i finanzieri hanno trovato un vero e proprio showroom della contraffazione. I 25mila articoli erano esposti ordinatamente sugli scaffali, suddivisi per brand, simili a quanto si incontrerebbe in un negozio ufficiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scoperte le truffe: il centro commerciale dei falsi di lusso tra Rolex e Cartier

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