Autobus sfonda il muro del supermercato un morto e feriti gravi | tragedia spaventosa

Lunedì 20 aprile si è verificato un grave incidente in cui un autobus di linea ha attraversato la carreggiata e ha sfondato il muro di un supermercato. L'impatto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altri individui, alcuni in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato l'autobus a uscire dalla sua corsia e a provocare questa tragedia.

Un incidente con un autobus di linea ha segnato la mattina di questo lunedì 20 aprile. Il mezzo, per motivi ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata e si è schiantato contro un edificio, provocando un bilancio pesante tra le persone coinvolte. Terribile incidente in autobus: coinvolte decine di persone. Il primo aggiornamento delle autorità e dei soccorritori indica un quadro grave: una persona è deceduta e diversi feriti sono stati assistiti sul posto e trasferiti in ospedale, con almeno alcuni in condizioni serie. La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi. Secondo le informazioni disponibili, nell’episodio sarebbero rimaste coinvolte tra 25 e 30 persone, tra passeggeri presenti sul veicolo e persone che si trovavano nelle immediate vicinanze dell’impatto.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Autobus sfonda il muro del supermercato, un morto e feriti gravi: tragedia spaventosa Notizie correlate Leggi anche: Tragedia sfiorata in viale Europa: grosso albero cade e sfonda il parabrezza di un autobus in transito L’auto sfonda il muro, incidente spaventoso: Francesco è morto così, terribileUna giornata sulla neve è finita in tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153, nel comune di Varzo.