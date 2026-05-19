131 morti e 513 contagiati | l’epidemia di Ebola diventa un’emergenza continentale

Un’epidemia di Ebola si sta diffondendo in modo rapido nella Repubblica Democratica del Congo, con un totale di 131 decessi confermati e 513 casi sospetti. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e hanno dichiarato l’emergenza sulla base dei casi riportati. La diffusione del virus sta preoccupando le organizzazioni internazionali, che stanno inviando aiuti e supporto per contenere l’epidemia. La popolazione locale è invitata a seguire le indicazioni delle autorità per ridurre i rischi di contagio.

L’ epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è probabilmente responsabile di 131 decessi confermati e 513 casi sospetti. Lo ha dichiarato il ministro della Salute congolese alla televisione nazionale nella tarda serata di lunedì. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emesso un allarme sanitario internazionale. Cos’è l’Ebola. L’Ebola causa una febbre emorragica altamente contagiosa. Il virus mortale ha causato oltre 15.000 vittime in Africa negli ultimi 50 anni. Il ministro della Salute congolese Samuel Roger Kamba ha detto:« I decessi che stiamo segnalando sono tutti quelli che abbiamo identificato nella comunità, senza necessariamente affermare che siano tutti collegati all’Ebola». 🔗 Leggi su Open.online

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