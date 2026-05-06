L' estate di Sky nella serata evento romana al Foro Italico tra Musica Sport e Spettacolo

Nella serata di lunedì al Foro Italico, si è svolta la presentazione della stagione estiva di Sky Sport. L'evento si è svolto in un ambiente che combina elementi storici e moderni, in concomitanza con l'attesa degli Internazionali BNL d'Italia. Durante la serata sono stati proposti momenti di musica, sport e spettacolo, coinvolgendo il pubblico presente nella cornice del complesso romano.

Nella cornice senza tempo del Foro Italico, dove il marmo e la storia abbracciano l'attesa degli Internazionali BNL d'Italia, lunedìì sera ha preso ufficialmente il via la stagione estiva di Sky Sport. Non si è trattato di una semplice presentazione dei palinsesti dei prossimi mesi, ma di una vera e propria "Casa dello Sport Summer Night", un evento che ha saputo fondere il ritmo della musica con l'adrenalina delle competizioni imminenti, trasformando una serata di primavera romana nell'anteprima di un'estate che promette di essere indimenticabile. Il tappeto rosso dell'evento ha visto sfilare un'eleganza che profuma di cinema e di storia dello spettacolo italiano.🔗 Leggi su Digital-news.it

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