Zona 30 Medioetruria Due Torri | le domande secche ai candidati
In una serata dedicata alle questioni locali, il direttore di una testata online ha posto ai sei candidati sindaco alcune domande semplici e dirette su temi importanti per la città. Tra gli argomenti affrontati ci sono le zone 30, il progetto relativo alle Due Torri di via Tiziano, la riapertura di un centro culturale e un evento in piazza Grande ispirato al Tirolo. Le risposte sono state di tipo “Sì” o “No”, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.
In chiusura di serata, il direttore di ArezzoNotizie Mattia Cialini ha sottoposto ai sei candidati sindaco delle domande secche “SìNo” su dei temi chiave come le zona 30 in città, il progetto Due Torri di via Tiziano, la riapertura della casa della culture, il villaggio tirolese in piazza Grande. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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