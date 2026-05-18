Zona 30 Medioetruria Due Torri | le domande secche ai candidati

In una serata dedicata alle questioni locali, il direttore di una testata online ha posto ai sei candidati sindaco alcune domande semplici e dirette su temi importanti per la città. Tra gli argomenti affrontati ci sono le zone 30, il progetto relativo alle Due Torri di via Tiziano, la riapertura di un centro culturale e un evento in piazza Grande ispirato al Tirolo. Le risposte sono state di tipo “Sì” o “No”, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

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