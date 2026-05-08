Comunali dalle associazioni cinque domande ai candidati sindaco sui temi della cultura

Le elezioni comunali sono un momento in cui si discute concretamente sul futuro della città. Le associazioni locali hanno deciso di rivolgere ai candidati sindaco cinque domande riguardo ai temi culturali. Queste domande mirano a conoscere le posizioni e le proposte dei candidati su come gestire e promuovere la cultura nel territorio. L'iniziativa si inserisce nel dibattito pubblico in vista delle elezioni amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le elezioni amministrative rappresentano da sempre un’occasione preziosa per aprire un confronto realistico sul futuro del territorio.La Fondazione Rhegium Julii e le associazioni cittadine guardano alla politica non come mero esercizio del potere, ma come servizio fondato sulla qualità del fare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Tre temi concreti: l'appello della Cellula Coscioni ai candidati sindaco e consiglieriLa Cellula Coscioni Lecco ha inviato a tutti i candidati e le candidate alla carica di sindaco e consigliere comunale alle prossime elezioni... Elezioni a Chieti, Fintred ai candidati sindaco: “Serve una casa delle associazioni”L’appello dell’associazione: “Il volontariato è una risorsa fondamentale, ma manca supporto concreto e una sede adeguata” L’obiettivo è riportare al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Con Pagine aperte ecco il catalogo delle associazioni fidentine; Maggio europeo 2026 a Brescia; Cinque e cinque day 2026; Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, prorogata al 24 maggio la manifestazione d’interesse per l'adesione ai tavoli territoriali nei cinque Municipi. Aree verdi comunali, gestione condivisaNei giorni scorsi il Comune di Terre del Reno ha sottoscritto due patti di collaborazione con l’Associazione Tartufai Panfilia e con Arci Tartufi Ferrara Aps per la gestione condivisa di aree verdi ... ilrestodelcarlino.it Spiagge comunali non attrezzate Via alla pulizia di due associazioniUna manifestazione di volontariato ambientale intitolata Pulizia degli arenili comunali non attrezzati, che mira alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla gestione dei rifiuti e in particolare ... lanazione.it Il Tar conferma le elezioni comunali a Messina, respinti i ricorsi sul voto - facebook.com facebook Comunali 2026, a Corato marito e moglie candidati per due coalizioni x.com