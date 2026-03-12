Norovirus a Zola Predosa | 71 casi sushi riaperto dopo

A Zola Predosa, il ristorante Kayama ha riaperto dopo che l’Ausl ha dato il permesso, in seguito a un focolaio di norovirus che aveva coinvolto 71 persone. Il locale era stato temporaneamente chiuso in precedenza per le verifiche sanitarie. L’attività è ripresa dopo le procedure di controllo e le analisi di routine.

Il ristorante Kayama a Zola Predosa ha ottenuto il via libera dall’Ausl per la riapertura dopo un focolaio di norovirus che aveva causato malesseri tra i clienti. L’Unità operativa complessa di Igiene Alimenti e Nutrizione, guidata da Claudia Mazzetti, ha confermato che le indagini hanno identificato 71 persone coinvolte, tra cui cinque casi accertati e 60 con sintomi gastrointestinali. La sanificazione straordinaria del locale è stata completata e sono state impartite nuove istruzioni al personale sulla manipolazione sicura degli alimenti. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di sorveglianza sanitaria dove la rapidità dell’intervento delle autorità regionali ha permesso di contenere rapidamente il rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

