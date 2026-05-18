Zoë Kravitz scatenata al concerto di Harry Styles | mostra l' anello di fidanzamento

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'era anche lei, alla serata inaugurale del nuovo tour di Harry Styles ad Amsterdam, intitolato Together Together. Durante la serata inaugurale, Zoë Kravitz è stata avvistata tra gli spettatori, intenta a seguire l'esibizione della popstar britannica. L'attrice 37enne ha cercato di mantenere un profilo basso, presentandosi all'evento con un lungo soprabito e un cappello calcato in testa. Ma l'abbigliamento informale non è bastato a nasconderla tra i fan, che l'hanno subito avvistata e immortalata mentre ballava con entusiasmo al fianco del conduttore James Corden, storico amico del cantante. A catturare l'attenzione dei presenti? Un vistoso anello di fidanzamento che balenava sulla mano sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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