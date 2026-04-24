Recentemente sono circolate voci riguardo a un possibile matrimonio tra Harry Styles e Zoë Kravitz, alimentate da alcune foto che mostrano un anello sulla mano dell'attrice. Le indiscrezioni si sono diffuse dopo che sono state condivise alcune immagini pubbliche dei due insieme, senza che ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Al momento, nessuna comunicazione è arrivata né dai rappresentanti né dai protagonisti.

Harry Styles e Zoë Kravitz potrebbero essere pronti a fare il grande passo. Secondo diverse indiscrezioni che circolano nel mondo dello spettacolo, la popstar britannica e l’attrice americana sarebbero già fidanzati dopo appena otto mesi di relazione, una notizia che ha rapidamente acceso il gossip internazionale. Le voci si sono intensificate quando la Kravitz è stata vista a Londra con un anello evidente al dito, mentre passeggiava insieme a Styles in atteggiamenti affettuosi. Un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e degli osservatori più attenti, alimentando le ipotesi su una possibile proposta già avvenuta lontano dai riflettori.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Harry Styles e Zoë Kravitz si sposano? Spunta l’anello e scatta il gossip sul fidanzamento

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