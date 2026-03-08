Mandzukic ringrazia la Juve | Per sempre uno di voi Poi il messaggio ai tifosi – FOTO

L’ex calciatore ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare la Juventus e i tifosi dopo l’evento di ieri. Nel post ha scritto che il club sarà sempre nel suo cuore e ha rivolto un pensiero speciale ai supporter, ringraziandoli per l’accoglienza calorosa. La foto allegata mostra il momento di entusiasmo condiviso tra giocatore e pubblico.

Mandzukic sui social ha voluto ringraziare la Juve e i tifosi per la splendida accoglienza di ieri. Il croato ha la maglia bianconera nel cuore. Serata sicuramente speciale per Mario Mandzukic quella di ieri. Il croato è tornato a Torino per salutare il club e i tifosi. E sui social ha voluto ringraziare tutti per le emozioni che ha vissuto all'Allianz Stadium. « Grazie per il bellissimo bentornato ieri?? Sono orgoglioso degli anni che ho trascorso qui, lottando per questa maglia e condividendo momenti indimenticabili con tutti voi? Questo club e questi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie, Bianconeri. Per sempre uno di voi?? » Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Mandz?ukic? (@mariomandzukic)