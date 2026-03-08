Zes unica per Marche e Umbria | l' incontro a Fabriano per presentare le opportunità per imprese e territori

Oggi a Fabriano si è tenuto un incontro presso la Sala conferenze di Palazzo del Podestà, durante il quale sono state presentate le opportunità offerte dalla Zes unica per le Marche e l’Umbria. Sono stati discussi il credito d’imposta per gli investimenti, l’Autorizzazione unica tramite lo Sportello unico Digitale Zes e i nuovi incentivi alle assunzioni. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle imprese e delle istituzioni locali.

Il credito d’imposta per gli investimenti, l’Autorizzazione unica attraverso lo Sportello unico digitale Zes e i nuovi incentivi alle assunzioni sono le principali novità Il credito d’imposta per gli investimenti, l’Autorizzazione unica attraverso lo Sportello unico Digitale Zes e i nuovi incentivi alle assunzioni sono le principali novità al centro dell’incontro che si è svolto oggi presso la Sala conferenze di Palazzo del Podestà a Fabriano. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle finanze, Lucia Albano, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessore regionale alla Zes, Giacomo Bugaro e il coordinatore della Struttura di missione Zes Unica Giosy Romano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Bugaro, 'in corso 12 domande di autorizzazione unica Zes'. Assessore Marche: "Produrranno 30 milioni di investimenti e oltre 100 assunzioni" #ANSA x.com