Zes Unica del Mezzogiorno Bcp aderisce al protocollo Abi per facilitare il credito alle imprese

La Banca di Credito Popolare ha deciso di aderire al Protocollo d’intesa tra Abi e la Struttura di missione Zes, con l’obiettivo di facilitare il credito alle imprese nel Mezzogiorno. La scelta mira a rafforzare il sostegno all’economia reale e agli investimenti produttivi nella regione. La banca si impegna così a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le aziende locali.

La Banca di Credito Popolare (Bcp) aderisce al Protocollo d’intesa tra Abi e la Struttura di missione Zes, rafforzando il proprio impegno nel sostegno all’economia reale e agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno. L’annuncio arriva da Torre del Greco, dove l’istituto di credito ha confermato la partecipazione all’iniziativa pensata per potenziare l’accesso al credito delle imprese che intendono realizzare progetti nella Zes Unica del Mezzogiorno, lo strumento introdotto per favorire sviluppo economico e attrazione di investimenti nelle regioni meridionali. Un sostegno al sistema produttivo del Sud. Per Bcp l’adesione al protocollo rappresenta un passaggio strategico nella relazione con il tessuto imprenditoriale locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

